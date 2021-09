Libano: Castaldo (M5s), Ue sia portavoce richieste della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Unione europea vuole avere un ruolo rilevante nella costruzione del futuro del Libano, deve farsi portavoce delle richieste della popolazione, trovare un sistema per controllare il flusso degli aiuti e accertarsi che gli impegni presi da questo nuovo governo vengano pienamente attuati. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), in plenaria. "La vita in Libano si è ridotta, per una popolazione in ginocchio fisicamente, mentalmente ed emotivamente, a una mera logica di sopravvivenza. I danni alla città e all'economia del Paese causati dall'esplosione al porto di Beirut restano incalcolabili. La situazione sanitaria, economica e sociale peggiora mentre la classe politica e dirigente del Paese rimane fin troppo impegnata nell'endemica lotta per la spartizione del potere. Il popolo libanese da sempre un grande esempio di solidarietà, e lo abbiamo visto anche nella crisi siriana, non lo merita", ha dichiarato. (segue) (Beb)