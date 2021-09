Energia: M5s, auspichiamo intervento deciso, calmierare tariffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento del costo dell'energia che ci si profila davanti a partire da ottobre va oltre ogni più nefasta previsione. Per tale motivo, è necessario un intervento immediato da parte del governo ed un calmieramento tempestivo delle tariffe. Come ha specificato poco fa Giuseppe Conte, è fondamentale intervenire con diverse modalità al fine di evitare un vero e proprio salasso per imprese e famiglie". Così in una nota i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Industria, commercio e turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Gianluca Castaldi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. Oltre all'intervento sulle tariffe in sé, sottolineano "si potrebbe ragionare su un taglio dell'Iva sopra certe soglie tanto per la luce quanto per il gas. E magari emulare il modello spagnolo, con un fondo ad hoc per coprire gli oneri delle rinnovabili finanziato da chi opera in settori energetici che ancora fanno leva sul fossile. Siamo a un bivio: o sulle politiche cosiddette 'green' ci si crede davvero, o continueremo a trovarci sempre più spesso in queste situazioni". "Persino il vicepresidente della commissione Ue Timmermans - sottolineano - oggi è stato perentorio: con un più deciso ridimensionamento nell'utilizzo di gas e idrocarburi a quest'ora non avremmo questa escalation del costo dell'energia. E ci preme ricordare che grazie al M5s c'è un'opportunità, quella delle Comunità energetiche, che può scongiurare definitivamente certi scenari per centinaia di migliaia di cittadini. E' importante mettere la transizione ecologica in cima all'agenda politica. Ora o mai più", concludono. (Com)