Caso Eitan: media israeliani, nonno materno agli arresti domiciliari

- Shmulik Peleg, il nonno materno del piccolo Eitan Biran, il bambino di sei anni unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, è stato interrogato con l'accusa di rapimento dai magistrati dello Stato di Israele e mandato agli arresti domiciliari. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Israel Hayom”. Peleg è sotto accusa per sequestro di persone dopo aver trasportato Eitan in Israele dall’Italia senza l’autorizzazione del tutore legale, la zia materna Aya Biran Nirko. Secondo i media israeliani, l’uomo è stato interrogato oggi dagli inquirenti israeliani con l'accusa di rapimento di un minore di 16 anni e posto agli arresti domiciliari. Il nonno era in visita in Italia e presumibilmente avrebbe trasportato in Israele Eitan su un aereo privato. Una volta in Israele ha scritto ai familiari in Italia che Eitan era “tornato a casa" e i familiari tutori del piccolo hanno sporto denuncia sia in Italia che in Israele. A seguito della denuncia, Peleg è stato convocato per essere interrogato. Secondo “Israel Hayom”, il nonno del minore ha affermato di non averlo rapito e che i suoi genitori volevano che crescesse in Israele. Al termine dell'interrogatorio è stato inviato agli arresti domiciliari per cinque giorni. (Res)