Mali: governo, cooperazione tra giunta al potere e Wagner inconciliabile con presenza francese

- Una cooperazione tra la giunta al potere in Mali e la compagnia russa Wagner "è assolutamente inconciliabile" con la presenza di una forza francese sul territorio. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian, intervenendo alla Commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale. Il capo della diplomazia francese ha ricordato che unità della Wagner si sono già distinte in Siria e nella Repubblica centrafricana per "abusi, furti e violazioni di tuti i generi e non possono corrispondere ad una soluzione", ha affermato Le Drian. Sulla stessa linea la ministra della Difesa francese, Florence Parly, secondo la quale un simile accordo "sarebbe estremamente preoccupante e contraddittorio". Intervenendo davanti alla commissione Difesa dell'Assemblea nazionale, Parly ha definito "incoerente" il ricorso al gruppo russo con tutto quello che la Francia ha fatto negli ultimi anni e quello che conta di fare "a sostegno dei Paesi del Sahel". (Frp)