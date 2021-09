Iran: Usa denunciano molestie contro ispettori donne Aiea presso impianti nucleari iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le guardie di sicurezza iraniane hanno molestato fisicamente diversi ispettori donna dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) negli ultimi mesi. È quanto emerge da un documento diffuso dagli Stati Uniti tra i Paesi membri dell’Aiea rilanciato dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. Gli incidenti precedentemente non segnalati presso il principale impianto nucleare iraniano di Natanz avrebbero incluso “contatti inappropriati” da parte di alcuni uomini della sicurezza iraniana e ispettrici dell’Aiea alle quali sarebbe stato ordinato di spogliarsi, durante i controlli di accesso al sito. Gli episodi sarebbero stati innumerevoli, secondo alcune fonti quattro, mentre altre parlano anche di sette tentativi di molestie. "Le molestie agli ispettori dell'Aiea sono assolutamente inaccettabili e vi invitiamo caldamente a chiarire nella vostra dichiarazione nazionale alla riunione del Consiglio che tale condotta è deplorevole e deve cessare immediatamente, e che il Consiglio dovrebbe intraprendere le azioni appropriate se vengono segnalati ulteriori incidenti", sottolinea il documento diramato dagli Stati Uniti ai Paesi membri dell’Aiea. Il primo incidente è avvenuto all'inizio di giugno e il più recente nelle ultime settimane, riferisce il quotidiano statunitense. L'Aiea ha confermato che ci sono stati incidenti in una struttura iraniana, senza fornire dettagli. “L'Agenzia ha immediatamente e fermamente sollevato la questione con l'Iran per spiegare in termini molto chiari e inequivocabili che tali incidenti legati alla sicurezza che coinvolgono il personale dell'Agenzia sono inaccettabili e non devono ripetersi. L'Iran ha fornito spiegazioni relative alle procedure di sicurezza rafforzate a seguito di eventi in una delle sue strutture", ha affermato un portavoce dell'Aiea. "A seguito di questo scambio tra l'Agenzia e l'Iran non ci sono stati ulteriori incidenti", ha aggiunto.(Nys)