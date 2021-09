Omicidio Willy: avvocato a Nova, Marco e Gabriele Bianchi racconteranno verità alla corte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conoscendo Marco e Gabriele Bianchi, "sinceramente non mi sarei mai aspettato che rimanessero coinvolti in una cosa del genere". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'avvocato Massimiliano Pica, legale dei due fratelli imputati nel processo a Frosinone per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto il 6 settembre 2020 a Colleferro. Sono coimputati, dinnanzi la stessa corte d'assise, anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. I quattro sono stati arrestati dai carabinieri alcune ore dopo la morte del ragazzo avvenuta in seguito ad un violento pestaggio. I fratelli Bianchi riportano già una condanna, in primo grado, a 5 anni e 4 mesi per reati di droga e tentata estorsione oltre ad avere in corso altri procedimenti giudiziari per lesioni. "Vengono descritti come violenti perché associati, purtroppo, alle arti marziali. Marco le praticava ma Gabriele non lo faceva da tre anni. Non sono d’accordo a definire di carattere violento una persona solo perché pratica uno sport", ha aggiunto. (segue) (Rer)