Omicidio Willy: avvocato a Nova, Marco e Gabriele Bianchi racconteranno verità alla corte (2)

- L'immagine che tutti hanno dei fratelli di Artena è quella ricavata dai loro profili social in cui si vedono sfoggiare auto e case di lusso nonostante non avessero redditi importanti. "Il reddito di cittadinanza veniva percepito soltanto da un membro della famiglia -ricostruisce il legale-. Gabriele aveva una frutteria a Cori in provincia di Latina e Marco lavorava presso il ristorante del fratello con regolare busta paga. Ho visto anche io le foto pubblicate sui social in cui i due ostentano ricchezze" ma la verità, a detta dell'avvocato Pica, è ben altra. "Marco viveva a casa con la madre, una casa di campagna. L'Audi Q7 - con cui sono arrivati sul luogo del delitto- è una vecchia macchina dal valore commerciale esiguo". Il processo è in pieno svolgimento a Frosinone dove, dinnanzi la corte d'assise presieduta dal giudice Francesco Marino, stanno sfilando decine di giovani testimoni presenti quella sera davanti al locale Due di Picche a Colleferro. Ricostruzioni testimoniali a tratti confuse: si individuano responsabili in base a tatuaggi che non ci sono, si confondono nelle descrizioni i vestiti indossati dai protagonisti e anche i nomi degli imputati. Confusione che, da una parte, potrebbe aiutare la difesa "ma quello che noi vogliamo- dice Pica- e che i fratelli Bianchi vogliono, è arrivare a fare chiarezza e dimostrare cosa sia accaduto quella sera”. (segue) (Rer)