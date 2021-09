Omicidio Willy: avvocato a Nova, Marco e Gabriele Bianchi racconteranno verità alla corte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chiamare in causa Marco Bianchi, attribuendogli il primo contatto fisico con Willy, è stato l'atro coimputato, Francesco Belleggia, che a differenza degli altri tre, attualmente in carcere, è l'unico ai domiciliari. "Non riesco a capire perché Francesco Belleggia si sia scagliato contro Marco. Eppure -dice il difensore dei Bianchi- non ci si può dimenticare che l'unica traccia di dna rinvenuta, è stata quella di Samuele Cenciarelli (il giovane amico di Willy che quella notte gli si sarebbe buttato addosso per evitargli altri colpi, ndr) trovata su una scarpa destra di Belleggia il quale ha sempre sostenuto di non aver partecipato in alcun modo all'aggressione”. La versione dei fratelli Bianchi è sostanzialmente diversa da quella fornita da Belleggia ma "Marco e Gabriele non si sottrarranno all'esame degli imputati. Gabriele sostiene di non aver proprio toccato Willy. Marco dice di aver colpito" Willy "a un fianco ma non era neanche sicuro di questo perché c'erano tantissime persone. Raccontano di non essere andati addosso a Willy per qualche fatto specifico, ma di aver trovato un gruppo di 30 o 40 ragazzi. Non c'entra nulla l'odio razziale". (segue) (Rer)