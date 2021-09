Omicidio Willy: avvocato a Nova, Marco e Gabriele Bianchi racconteranno verità alla corte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno dall'omicidio del giovane italo capoverdiano, non c'è stato da parte di Marco e Gabriele Bianchi il pensiero di rivolgere un messaggio alla famiglia della vittima. "Ne ho parlato con entrambi -aggiunge l'avvocato Pica-. Vogliamo aspettare la fine del processo. Loro mi dicono che se fossero stati colpevoli si sarebbero assunti le loro responsabilità. Poi alcuni avrebbero potuto leggere il messaggio di vicinanza come un gesto strumentale. Comunque se dovesse accadere, verrà fatto all'insaputa di tutti". Anche per la famiglia dei fratelli Bianchi "è stato un anno molto duro - afferma il legale -. Una vicenda che ha stravolto tutti. Marco e Gabriele hanno due fratelli e questa cosa ha stravolto anche le loro vite. Inoltre il fratello è stato minacciato di morte". A tal proposito, proprio Alessandro, il fratello di Marco e Gabriele, ha detto all’Agenzia Nova: "sono stato costretto a far perdere un anno di scuola a mia figlia perché temevo per la sua sicurezza". (Rer)