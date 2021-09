Afghanistan: Borrell, delegazione Ue cercherà di raggiungere Qatar da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell'Unione europea in Arabia Saudita invierà due persone in Qatar e da lì cercherà di mettere piede a Kabul. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in aula durante il dibattito sull'Afghanistan. "Dobbiamo aprire un canale di dialogo e rapidamente, per poter far pervenire i nostri aiuti agli afgani e poter evacuare le persone vulnerabili che dobbiamo proteggere. E vanno poi rafforzati i contatti con Pakistan, Qatar, Russia, Cina, Tagikistan, Turchia, Uzbekistan. Sono attori chiave nella regione. Per questo la nostra delegazione in Arabia Saudita invierà due persone in Qatar e da lì cercheremo di mettere piede a Kabul", ha detto. "La priorità deve essere quella di evitare di essere esclusi. L'uscita dagli Usa non dovrebbe significare di per sé la nostra uscita geostrategica. Prima va dato un aiuto umanitario, ma poi ci deve essere una nostra presenza che ci permetta di seguire cosa avviene nel Paese", ha spiegato Borrell.(Beb)