Uruguay: domani sciopero generale contro politiche "antipopolari" del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato unitario Pit-Cnt dell'Uruguay ha confermato lo sciopero generale di 24 ore indetto per domani, 15 settembre, contro le politiche definite "antipopolari e antioperaie" del governo di Luis Lacalle Pou. Aderiscono all'iniziativa, si legge sul portale "Subrayado", le sigle dei trasporti, dell'educazione, della salute, della costruzione e dei lavoratori agricoli. Prevista anche una manifestazione centrale a Montevideo davanti al palazzo del Parlamento. "Scioperiamo perché l'attuale crisi è non solo sanitaria ma anche economica e sociale ed esigiamo che il governo si faccia responsabile", si legge nel documento con il quale si proclama lo sciopero. Secondo il sindacato, "l'esecutivo sta promuovendo la riduzione dei salari del settore pubblico e privato e la privatizzazione delle società statali Antel (telecomunicazioni) e Ancap (petrolio ed energia)". Si tratta del secondo sciopero generale convocato dal sindacato nell'ultimo anno. Il 17 giugno il Pit Cnt era sceso in piazza "contro la fame e la disuguaglianza e a favore del lavoro e del salario" e aveva denunciato la perdita di 60 mila posti di lavoro durante la pandemia. (segue) (Abu)