Uruguay: domani sciopero generale contro politiche "antipopolari" del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay registrerà una crescita del 3,5 per cento nel 2021, con una piena ripresa dell'attività produttiva a livelli pre-pandemia nel terzo trimestre dell'anno in corso. Queste le principali previsioni del governo di Luis Lacalle Pou illustrate dal ministro dell'Economia, Susana Arbeleche, nella presentazione delle prospettive macroeconomiche per il 2021 tenuta a giugno. Sul fronte delle spese il governo prevede chiudere il 2021 con un deficit fiscale del 4,3 per cento in relazione al pil giustificato interamente con la necessità di mantenere un fondo straordinario per la lotta al Covid-19 stimato inizialmente in 540 milioni di dollari. Su questo punto Arbeleche ha sottolineato che si tratta di proiezioni "dinamiche" in quanto non è possibile determinare "la data di scadenza della pandemia". Il ministro ha ribadito inoltre l'obiettivo del governo di ridurre il "deficit strutturale" dello Stato sia attraverso una riforma della previdenza sociale che attraverso una riduzione dei "costi operativi". (segue) (Abu)