Spagna: Vox propone abolizione Commissioni Uguaglianza e Politiche disabilità

- Il partito di estrema destra spagnolo Vox ha presentato un emendamento alla proposta di riforma del regolamento del Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento), per eliminare le Commissioni Uguaglianza e diritti Sociali e Politiche complessive sulla disabilità. Secondo il portavoce di Vox al Congresso, Ivan Espinosa de los Monteros, tali commissioni sarebbero le "meno necessarie e più ridondanti" proponendo di fonderle in altre già esistenti. Vox, inoltre, è anche a favore dell'abolizione delle Commissioni per la Cooperazione internazionale allo sviluppo e di Bilancio, riducendo il totale dalle attuali 21 a 17. Vox ha motivato questa iniziativa con la volontà di "ridurre la spesa politica in tutti i settori" evitando di "creare strutture amministrative artificiali a causa della duplicità del loro scopo". Tali commissioni, dunque, non rispondono a una stretta necessità e il cui mantenimento "è pagato a spese delle casse pubbliche". (segue) (Spm)