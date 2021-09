© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La confusione è sicuramente un'arma della difesa. Le prove emerse non portano oltre il ragionevole dubbio. In questo caso non hai l'arma né chi l'ha usata. Poi la domanda è: se il trauma era posteriore c'è era volontà di uccidere?". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'avvocato Massimiliano Pica, legale dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi imputati nel processo a Frosinone per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. (Rer)