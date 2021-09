Afghanistan: Qatar non si assumerà la "responsabilità" aeroporto di Kabul senza chiaro accordo con talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha avvertito che non si assumerà la “responsabilità” dell'aeroporto di Kabul senza accordi "chiari" con tutti i soggetti coinvolti, compresi i talebani, sulla conduzione delle operazioni e sulla distribuzione dei ruoli, secondo quanto affermato dal ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. "Dobbiamo assicurarci che tutto sia affrontato in modo molto chiaro altrimenti non siamo in grado di assumerci alcuna responsabilità dell'aeroporto", ha detto il ministro degli Esteri qatariota in una conferenza stampa. “In questo momento stiamo ancora negoziando per arrivare a un accordo chiaro per tutte le parti, in merito a chi si occuperà della parte tecnica e chi della sicurezza”, ha proseguito il ministro, sottolineando la possibilità di una collaborazione con gli altri Paesi se necessario. “Fino ad ora la discussione è solo tra noi, i talebani e la Turchia”, ha affermato Al Thani. Doha è diventata un intermediario chiave in Afghanistan dopo il ritiro delle forze statunitensi del mese scorso, aiutando a evacuare migliaia di stranieri e afgani e sostenendo le operazioni all'aeroporto di Kabul.(Res)