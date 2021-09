Migranti: Draghi, per anni Ue incapace approccio comune a tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea non deve ignorare il dramma di queste persone, né la portata storica di questi eventi. Per anni, l’Unione è stata incapace di costruire un approccio comune sul tema migratorio, e in particolare sulla distribuzione di chi arriva e chiede asilo. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento alla cerimonia conclusiva del G20 Interfaith Forum 2021. “Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di questa crisi e dei valori che diciamo di rappresentare”, ha aggiunto. (Rin)