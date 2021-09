Imprese: colosso dell'immobiliare cinese Evergrande prevede crollo delle vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell'immobiliare Evergrande si aspetta un "significativo e continuo calo delle vendite dei contratti" per questo mese. Lo ha fatto sapere oggi la stessa società in una dichiarazione sulle recenti misure per alleviare la crisi di liquidità. "A settembre, in genere, le società immobiliari in Cina registrano vendite contrattuali delle proprietà più elevate", si legge nella nota del gruppo. Tuttavia, "le notizie negative sui media riguardanti il gruppo hanno smorzato la fiducia dei potenziali acquirenti". Il previsto ulteriore calo delle vendite di settembre si tradurrà in un "continuo deterioramento delle vendite del gruppo, che a sua volta eserciterà un'enorme pressione sul flusso di cassa e sulla liquidità della società", ha fatto sapere Evergrande. Le vendite contrattuali degli immobili del gruppo sono state pari a 71,63 miliardi di yuan (circa 11,1 miliardi di dollari) a giugno, 43,78 miliardi di yuan a luglio e 38,08 miliardi di yuan ad agosto di quest'anno, mostrando un andamento decrescente. (segue) (Cip)