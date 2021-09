Imprese: colosso dell'immobiliare cinese Evergrande prevede crollo delle vendite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la stessa società ha fatto sapere di star affrontando "difficoltà senza precedenti", negando tuttavia le voci circa il fallimento dell'azienda al fine di rassicurare gli investitori. Evergrande, quotata a Hong Kong, avrebbe accumulato debiti per un totale di oltre 300 miliardi di dollari. Il gruppo, che è stato declassato la scorsa settimana da due agenzie di rating del credito, ha visto le sue azioni scendere al di sotto del prezzo di quotazione del 2009. Di recente, ci sono state segnalazioni di proteste da parte di acquirenti di case in Cina che temevano per la sicurezza dei loro investimenti, spingendo Evergrande a cercare di disinnescare le tensioni. "Le recenti notizie apparse online sulla ristrutturazione di Evergrande sono completamente false", ha affermato la società in una nota sul suo sito web. (segue) (Cip)