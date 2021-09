© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio è in corso il monitoraggio e il reclutamento dei trapiantati per la dose di richiamo. Nella Asl di Rieti reclutati i primi trapiantati per la somministrazione della terza dose. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)