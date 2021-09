Regno Unito: premier Johnson svela dettagli del piano invernale per contenere il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito "farà di tutto" per tenere aperte le attività commerciali in vista dell'inverno, anche qualora dovesse esserci un aumento dei casi di coronavirus nel Paese. Lo ha affermato oggi il premier britannico Boris Johnson, nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato il "Piano B", ovvero il programma del governo per affrontare una potenziale crescita dei contagi da Covid-19 nei mesi invernali. Insieme a lui, il direttore sanitario, il professor Chris Whitty e il Consulente scientifico Patrick Vallance. Il primo ministro ha insistito sul fatto che il governo farà di tutto per mantenere aperte le attività commerciali ma che sarà richiesto un minimo sforzo sulle restrizioni già vigenti: l'uso obbligatorio delle mascherine, il distanziamento sociale e il restare a casa se si sta poco bene. Johnson ha inoltre sottolineato che la salvaguardia del servizio sanitario nazionale (Nhs) rimane la priorità e che le misure non saranno necessariamente prese tutte insieme, "ma solo se necessario". (segue) (Rel)