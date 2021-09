Terremoto: fondi sviluppo, approvato il Cis Cratere e Prima riunione per il Pnrr Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende forma la strategia per accompagnare la ricostruzione fisica dell’Appennino Centrale colpito dal sisma, con i primi interventi economici mirati al sostegno e allo sviluppo. Stamattina infatti è stato approvato il Contratto istituzionale di Sviluppo promosso dal Ministro del Sud e della Coesione territoriale Mara Carfagna, che ha assegnato 160 milioni di euro a 49 progetti selezionati dalle quattro Regioni del cratere 2016. Mentre nel pomeriggio si è svolta la prima riunione della Cabina di coordinamento integrata post sisma 2009 - 2016 presieduta dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, per delineare gli indirizzi dei programmi unitari di intervento per l’utilizzo del Fondo complementare al Pnrr di un 1 miliardo e 780 milioni di euro dedicato alle aree colpite dai sismi. La prossima importante scadenza è quella del 30 settembre, data entro cui vanno definiti i programmi operativi. “Le nostre strutture stanno lavorando per consegnare al Mef un documento il più possibile puntuale e completo - ha dichiarato il Commissario Legnini -. Se le misure saranno approfonditamente condivise avranno maggiore possibilità di aderire alle esigenze del territorio ed essere attuate”. (segue) (Com)