Mafie: Cioffredi, da Governo sostegno per Palestra legalità Ostia e campo Montespaccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci riempie di gioia l'approvazione da parte della Commissione esaminatrice di "Sport e Periferie" di due progetti di valorizzazione della Palestra della Legalità di Ostia e dell'impianto sportivo "don Pino Puglisi" a Montespaccato. Su 3380 progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, le due proposte progettuali del Programma Talento e Tenacia, promosso dall'Asp Asilo Savoia e Regione Lazio, si sono collocate al 24°e al 41° posto con un finanziamento complessivo di 1,4 milioni di euro". Lo dichiara in una nota Giampiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. "Dal Governo un sostegno concreto a due progetti ispirati ai valori della legalità, dell'inclusione sociale e dello sport di cittadinanza realizzati in due strutture confiscate alla criminalità organizzata. Questo finanziamento ci consentirà di arricchire le opportunità per i cittadini di Ostia e Montespaccato rafforzando la coesione sociale e la fiducia nello Stato in territori in cui le mafie hanno prodotto una profonda rottura di legalità".(Com)