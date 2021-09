Umbria: via libera a risoluzione su sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all’unanimità la proposta di risoluzione elaborata dalla terza commissione inerente "Condizione e organizzazione della sanità regionale nell'ambito della medicina d'emergenza-urgenza durante la pandemia; attuale situazione, prospettive per il futuro, adozione di iniziative da parte della Giunta regionale". L’atto, come si legge in una nota, impegnerà la giunta a “sopperire alla grave carenza di personale sanitario anche mediante il ricorso a forme contrattuali stabili e dotate di forme indennitarie adeguate per coloro che prestano servizio nei reparti a maggior rischio; incrementare il numero di posti letto di terapia sub-intensiva e di osservazione breve-intensiva per evitare i ricoveri in Pronto Soccorso; potenziare la medicina del territorio, l’offerta ambulatoriale e le residenze sanitarie assistite per evitare la presa in carico in Pronto Soccorso di situazioni di bassa-media intensità”. (Ren)