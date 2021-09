Stadio Roma: De Angelis (Lega), tema da trattare con professionalità, Raggi lasci perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi che oggi dice di voler lavorare sullo stadio della Roma, quando il progetto in essere è naufragato proprio con lei, è l'ennesima declinazione del ridicolo di questa amministrazione ad un passo, per fortuna di tutti, dall'essere archiviata. Certi argomenti vanno trattati con professionalità e competenze, come quelle che ha dimostrato di avere Enrico Michetti in anni di attività. La Raggi lasci perdere: ha dimostrato le sue capacità. Per questo verrà mandata a casa". E' quanto dichiara in una nota la deputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma Sara De Angelis.(Com)