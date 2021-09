Difesa: esercito russo conduce esercitazioni antiterrorismo in Kirghizistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul territorio della base militare russa di Kant, in Kirghizistan, si è tenuto un corso di formazione sulla lotta al terrorismo. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Distretto militare centrale russo. "I militari hanno respinto l'attacco dei finti militanti ad un posto di blocco", si legge nel messaggio. L'esercitazione coinvolge i militari delle unità antiterrorismo e dell'ufficio del comandante militare. Le esercitazioni antiterrorismo dell'esercito russo nella base in Kirghizistan si svolgono sullo sfondo del peggioramento della situazione in Afghanistan. (Rum)