G20 Religioni: Draghi, vigilare su impegni presi verso Paesi più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento alla cerimonia conclusiva del G20 Interfaith Forum 2021, ha detto che dopo l'accordo raggiunto per facilitare la ristrutturazione del debito per i Paesi eccessivamente indebitati, "occorre vigilare sugli impegni già presi ed essere pronti a prenderne di più coraggiosi". "Ma c’è ancora molto lavoro da fare per aumentare le risorse, per coinvolgere i creditori privati che non partecipano a questa intesa, la quale per ora ha beneficiato un numero esiguo di Paesi", ha aggiunto.(Rin)