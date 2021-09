Israele: testimone accusa processo contro Netanyahu morto in un incidente aereo in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corpi di due persone sono stati recuperati in mare dopo che un aereo leggero israeliano si è schiantato ieri sera vicino all'isola di Samos, nell'Egeo orientale, secondo i media greci. Secondo quanto riferito, l'aereo, un Cessna 172, è partito da Israele e "ha riscontrato un problema nell'avvicinarsi all'aeroporto dell'isola", schiantandosi nelle vicinanze. Secondo quanto riporta la stampa israeliana, le vittime dell'incidente si chiamavano Haim Garon e sua moglie, Esti. La coppia era partita lunedì pomeriggio su un volo da Haifa e l'incidente è avvenuto intorno alle 19:45 (ora locale). Garon, un ex vicedirettore del ministero delle Comunicazioni, era uno dei testimoni dell'accusa nel processo all'ex primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riporta la stampa israeliana, Garon, tuttavia, non era considerato un testimone chiave e la sua morte non impedirà il proseguimento del caso. I testimoni più importanti del ministero delle Comunicazioni sono Shlomo Filber e Avi Berger.(Res)