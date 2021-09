Difesa: Guardia costiera Usa avvista navi da guerra cinesi al largo dell'Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro navi da guerra cinesi, tra cui uno dei cacciatorpediniere più avanzati in dotazione alla Marina di Pechino, sono state avvistate dalla Guardia costiera statunitense nelle acque al largo dell'Alaska tra il 29 e il 30 agosto scorsi. Lo scrive il quotidiano “South China Morning Post”, secondo cui il Pentagono ha pubblicato ieri le relative foto online per poi cancellarle alcune ore dopo. Secondo il portale “Defence visual information distribution service”, l’avvistamento sarebbe avvenuto nei pressi delle isole Aleutine, che ospitano diverse basi aeree e navali degli Stati Uniti e le parti avrebbero avuto una comunicazione verbale "sicura e professionale", conforme al Codice per gli incontri non pianificati in mare (Cues). Il Codice, siglato nel 2014 da 21 Paesi, mira a prevenire gli scontri in acque internazionali ma non è legalmente vincolante. Finora, il ministero della Difesa della Repubblica popolare non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. (segue) (Nys)