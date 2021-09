Difesa: Guardia costiera Usa avvista navi da guerra cinesi al largo dell'Alaska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dalla testata di Hong Kong, le prime operazioni cinesi al largo dell'Alaska risalirebbero al 2015, quando le navi dell'Esercito popolare di liberazione (Epl) furono avvistate nel mare di Bering. Sotto la presidenza di Xi Jinping, la Repubblica popolare ha ampliato notevolmente la propria flotta, nel quadro di un più ampio piano di modernizzazione delle forze armate: solo nel 2019 la Marina cinese ha ricevuto 24 nuove imbarcazioni. Gli analisti cinesi citati dal "South China Morning Post" hanno fornito spiegazioni diverse dell'operazione: Yue Gang, esperto militare, ritiene la presenza della flotta nei pressi della costa statunitense una dimostrazione di forza della Marina nazionale, in risposta alla crescente presenza militare di Washington nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan. Nell'opinione di Song Zhongping, ex istruttore dell'Esercito popolare di liberazione (Epl), la missione costituisce piuttosto un test per "mantenere la prontezza al combattimento durante le missioni oceaniche". (Nys)