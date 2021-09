© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al cittadino picchiato con calci e pugni per aver rimproverato due zozzoni che scaricavano rifiuti in strada. Non daremo tregua a questi delinquenti. Siamo al fianco di chi denuncia e lotta contro chi sporca e offende la nostra città". Così in un tweet la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi. (Rer)