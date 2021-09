Romania: presidente Iohannis incontra delegazione Enel guidata da Starace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Enel Starace, secondo la nota della presidenza romena, ha ricordato il fermo interesse dell'azienda da lui guidata per continuare ad essere un partner dello Stato romeno nel lungo periodo. A suo modo di vedere, Enel vuole contribuire in modo significativo a garantire una transizione energetica equa e di successo in Romania. Le competenze globali del gruppo Enel nel campo dell'energia verde potranno facilitare il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello europeo, nell'ambito delle nuove politiche specifiche del green deal. I fondi europei in arrivo e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è stato osservato nell'incontro, sono opportunità eccellenti per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica a livello nazionale. (Rob)