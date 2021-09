Energia: Salvini, Lega e governo al lavoro per tagliare tasse, errori su Russia e nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Aumento bollette luce e gas, Lega e governo al lavoro per tagliare tasse e costi ed azzerare gli aumenti per famiglie e imprese. Se avessimo migliori rapporti con la Russia il gas ci costerebbe meno, se riavviassimo studi sull’utilizzo del nucleare moderno, sicuro e pulito, come fanno tutti i Paesi del G8 e l’Europa (128 centrali operative) torneremmo un grande Paese”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)