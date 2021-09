Speciale infrastrutture: Cina, oltre 300 miliardi di dollari in prestiti alla regione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La China Development Bank intende emettere prestiti per un importo complessivo di duemila miliardi di yuan (310 miliardi di dollari) alla regione centrale della Cina per progetti prioritari in linea con il 14mo piano quinquennale nazionale (2021-2025). Lo ha annunciato l'istituto bancario, aggiungendo che i fondi sosterranno la modernizzazione industriale, il coordinamento urbano-rurale, lo sviluppo ecologico e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto nelle province Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei e Hunan. Anche nel contesto del precedente piano quinquennale (2016-2020) la banca aveva emesso 2.700 miliardi di yuan in prestiti alla regione centrale. La popolazione permanente dell’area in questione è di quasi 365 milioni di abitanti, pari a più di un quarto del totale della Cina. (Cip)