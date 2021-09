Speciale infrastrutture: Bonavitacola (Regioni), notevoli ritardi su stanziamento risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al trasporto pubblico locale “ci sono state importanti previsioni di stanziamento ma in relazione al 2021 abbiamo notevoli ritardi” di erogazione. Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Campania e coordinatore della Commissione infrastrutture e trasporti della conferenza delle Regioni, audito in Commissione Trasporti sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all’emergenza sanitaria. “L’immagine delle Regioni con le casse piene di soldi e che non riescono a spendere è sbagliata - ha sottolineato -. Quelle risorse servono per coprire i mancati ricavi per i servizi di trasporto durante la pandemia e finanziare i servizi aggiuntivi, come le corse supplementari”. (Rin)