Speciale infrastrutture: Bonavitacola (Regioni), criticità su introduzione controllori nei mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei controlli nel Trasporto pubblico locale (Tlp) “ci sono diverse criticità, in primis penso agli oneri” per l’introduzione delle figure dei controllori. Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Campania e coordinatore della Commissione infrastrutture e trasporti della conferenza delle Regioni, audito in Commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all’emergenza sanitaria. “Se pure in linea teorica c’è capienza dalle risorse destinate ai mancati ricavi e servizi aggiuntivi, l’utilizzo di questi per i controlli non è consentito in base alle norme attuali. Ne serve una specifica”, ha spiegato il rappresentante delle Regioni. “Ma non basta. Serve una norma anche per delineare l’utilizzo del personale dipendente dei servizi pubblici anche di altri servizi per svolgere queste funzioni”, ha precisato. (Rin)