Speciale infrastrutture: Moldova, Ue sblocca 36 milioni di euro del programma di assistenza macrofinanziaria

- A sua volta, il capo della diplomazia moldava, Nicu Popescu ha affermato che anche per Chisinau l'Unione europea è un partner strategico sottolineando che serve una cooperazione più profonda in settori come la giustizia, la sicurezza e l'energia. "Finora il partenariato orientale è stato un successo per il nostro Paese, ha portato benefici ai cittadini. L'area di libero scambio con l'Unione europea ha aiutato la nostra economia a sopravvivere. Abbiamo discusso dell'intensificazione del dialogo con l'Ue: giustizia, sicurezza, energia. Comprese azioni congiunte che aiuteranno il nostro Paese a rafforzare la sua resilienza. Abbiamo anche discusso di piani concreti per connetterci meglio con l'Unione Europea, attraverso piani di ripresa economica, lo sviluppo di infrastrutture che ci colleghino all'Unione Europea. Abbiamo un enorme sostegno da parte dell'Ue. Con questa visita entriamo in una fase accelerata di attuazione di questi progetti", ha affermato Popescu. (Rob)