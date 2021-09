Calabria: Quagliariello (CI), programma riforme tarato su Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo progettato la crescita della Calabria in funzione delle 'missioni' del Recovery, la più grande sfida che il Mezzogiorno d'Italia si trova di fronte e che equivale a una sorta di ultima chiamata di fronte alla quale bisogna farsi trovare pronti". Lo ha affermato il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di 'Coraggio Italia', nel corso della due giorni calabrese che lo ha visto impegnato fra Lamezia Terme, Cosenza e Reggio Calabria per presentare i candidati del partito fondato da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti che correrà con le proprie insegne a sostegno di Roberto Occhiuto. "La nostra proposta programmatica è indirizzata innanzitutto alla sanità legata alla riorganizzazione dei servizi sociali; alle infrastrutture viarie e ferroviarie anche al servizio della istituita Zona economica speciale, la 'dorsale' dello sviluppo che implementerà la 'produzione' della portualità commerciale e turistica; alle politiche attive del lavoro per l'occupazione in particolare giovanile e femminile nonché all'incremento dell'offerta formativa da realizzare con l'apertura di nuovi Istituti Tecnici Superiori (Its), alla scuola che prepara l'accesso al lavoro; alla creazione di distretti industriali, artigianali, agroalimentari e di un distretto del Turismo e della Cultura; al rafforzamento della sostenibilità in agricoltura così come vuole la recente riforma Pac, ovvero all'innovazione anche tecnologica e all'energia da fonti rinnovabili promuovendo una rete di 'comunità energetiche' tra i produttori agricoli". (segue) (Ren)