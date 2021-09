Imprese: Tomasi (Aspi), traffico in ripresa, serve piano normativo per gestire infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni del piano industriale di Autostrade per l’Italia, alla base delle attività nei cantieri, sono “oggi dei fatti che stiamo mettendo in opera: tutto questo avviene in un contesto positivo di ripresa del traffico”. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato della società, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare la nuova app Free To X per il cashback del pedaggio. “Abbiamo rivisto il piano manutenzioni in modo strategico, e stiamo lavorando con il normatore per mettere a punto un piano normativo che consenta di gestire nel tempo il patrimonio infrastrutturale del Paese, ammodernandolo”, ha detto, sottolineando la necessità di lavorare sul ciclo di vita delle opere “per dare alle generazioni future altri 30-50 anni di vita utile delle relative infrastrutture”. Un quadro normativo evoluto, ha concluso, è “importantissimo: quello che scriviamo nelle norme, insieme al modo di applicarle, avrà un effetto diretto sulle attività che andremo a realizzare”. (Rem)