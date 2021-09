Imprese: Tomasi (Aspi), noi primi in Europa con tariffazione dinamica in base al disagio degli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo strumento del cashback per il pedaggio Autostrade per l’Italia rappresenta “il primo esempio in Europa ad avere una tariffazione dinamica in funzione del disagio che andiamo a creare”. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato della società, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare la nuova app Free To X. “Stiamo investendo nella digitalizzazione per essere in grado nel tempo di aggiungere sempre nuovi servizi, con una forte attenzione alla sostenibilità: tutto ciò che stiamo facendo non ha valore se non è sostenibile”, ha spiegato, aggiungendo che la società sta cercando di costruire una catena del valore in grado di sintetizzare la capacità di progettazione con quella di gestione e raggiungimento dei clienti. “Questi sistemi evolveranno e puntiamo a renderli sempre più automatici a partire dalla fine di quest’anno”, ha concluso. (Rem)