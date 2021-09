Medio Oriente: circa 1.400 detenuti palestinesi si preparano allo sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 1.400 detenuti palestinesi si preparano allo sciopero della fame per denunciare il deterioramento delle loro condizioni nelle carceri israeliane, in seguito alla fuga di sei detenuti lo scorso 6 settembre. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale lo scioperò inizierà il prossimo 17 settembre. Secondo quanto riferito dall’Associazione dei detenuti palestinesi, aderiranno allo sciopero detenuti situati nelle principali carceri israeliane per chiedere all'amministrazione dei centri di detenzione di porre fine “alla repressione, agli abusi e ai trasferimenti arbitrari”, per ritornare alle condizioni precedenti al 6 settembre. Quattro dei sei fuggitivi, evasi dal carcere di massima sicurezza di Gilboa, sono stati catturati dalle autorità israeliane. L’Associazione dei detenuti palestinesi e la Croce rossa hanno espresso preoccupazione per il loro destino i loro avvocati non hanno potuto incontrarli per un colloquio. (Res)