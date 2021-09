Difesa: Putin, esercito Russia dotato di armi e attrezzature militari avanzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa possiede attrezzature militari e armi per molti versi uniche. È il parere espresso dal presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i membri del governo e con la leadership del partito Russia Unita. "Per quanto riguarda la capacità di difesa in generale, è stato fatto molto per dotare l'esercito e la marina di moderni tipi di equipaggiamento e armi", ha dichiarato il capo di Stato. Gli equipaggiamenti e le armi di produzione domestica, ha osservato il presidente russo, sono unici in molte aree, "tutto il mondo lo sa bene". (Rum)