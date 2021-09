Terremoto: assessore Ricostruzione, al Lazio 22,4 milioni dal contratto istituzionale di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Lazio, grazie al Contratto istituzionale di sviluppo, andranno prime importanti risorse per 22,4 milioni di euro che serviranno a finanziare 13 progetti. Le richieste che come Regione Lazio avevamo presentato - dopo un'accurata selezione basata su criteri come la cantierabilità, la complementarietà, l'integrazione rispetto a altri finanziamenti, e la strategicità - prevedevano anche altri progetti, per il momento esclusi". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio. "Col ministro per la Coesione territoriale Mara Carfagna, che ringraziamo per la celerità del suo intervento, anche a seguito delle richieste avanzate dai territori e dalla nostra Regione si è convenuto che il progetto del Cis, nel suo complesso, non è da considerarsi concluso ma che potranno essere programmate altre risorse. Ulteriore e positivo messaggio di apertura lo abbiamo ricevuto dal commissario straordinario Giovanni Legnini. In tal modo confidiamo nella possibilità di finanziare altri e utili progetti capaci di concorrere a una più completa operazione di sviluppo. Uno sviluppo che vogliamo sostenibile e inclusivo e capace di rappresentare una leva per la crescita e il lavoro", conclude.(Com)