Roma: Mussolini (Fd'I), emergenza sicurezza sulla Cassia, rafforzare presidio territorio

- "Non è accettabile che i cittadini della Cassia siano costretti a rivolgersi agli istituti di vigilanza privati per contrastare l'escalation di scippi, furti, rapine nei negozi e negli appartamenti di cui sono vittime da mesi. La situazione sul piano della sicurezza si fa sempre più drammatica e gli abitanti del quartiere sono ormai abbandonati a loro stessi". È quanto dichiara in una nota il candidato al consiglio comunale di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini. "L'amministrazione comunale è sorda ai loro appelli e alle richieste di intervento, incapace di trovare idee e soluzioni per contrastare questo fenomeno. Con il candidato sindaco Enrico Michetti stiamo già lavorando a un grande piano per la sicurezza che restituisca serenità e permetta agli abitanti della Cassia, così come degli altri quartieri della Capitale, di vivere con maggiore tranquillità nelle loro case e nelle loro strade. Ci vuole un maggior presidio del territorio per restituire ai cittadini un adeguato livello di sicurezza", conclude. (Com)