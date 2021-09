Regno Unito: eutanasia, sindacato dei medici verso il voto sul tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici britannici stanno per affrontare uno storico voto nel loro sindacato sulla questione dell'eutanasia. Il voto è in programma nell'incontro annuale della rappresentanza che inizia oggi 14 settembre, mentre all'associazione dei medici del Regno Unito (Bma) viene richiesto di prendere una posizione neutrale in merito dopo essersi opposta alla legalizzazione della morte assistita dal 2006. In una lettera aperta, redatta dall'associazione britannica per l'eutanasia e condivisa dal quotidiano "The Guardian", più di 100 medici chiedono pubblicamente al sindacato di rivedere le posizioni in merito alla questione. "In un'epoca in cui la medicina moderna può allungare la vita di un individuo, ma non necessariamente la sua qualità, crediamo che i pazienti in condizioni terminali o con malattie incurabili possano scegliere come, dove e quando morire", si legge nella lettera. (Rel)