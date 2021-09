Albania-Germania: premier Rama conferisce onorificenza a Merkel in visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha consegnato oggi alla cancelliera tedesca Angela Merkel un'onorificenza di "gratitudine pubblica" durante la sua visita di oggi a Tirana. Rama ha spiegato di non voler fare un discorso pubblico nell'occasione, in quanto Merkel non gradisce particolarmente tali cerimoniali, mentre la cancelliera si è limitata a dire che è un onore ricevere tale onorificenza intitolata all'eroe nazionale albanese Luigi Castriota Skanderbeg. "Sono consapevole che è un grande onore e che è una buona cosa lavorare con voi", ha affermato Merkel in una breve dichiarazione davanti ai fotografi. (Alt)