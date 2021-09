Lavoro: Cavallaro (Cisal), ripresa vera solo con riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, sottolinea: "Non possiamo certamente gioire leggendo con attenzione gli ultimi dati legati all’occupazione". Commentando il documento sul lavoro in Italia nel secondo trimestre 2021 elaborato dall’Istat, il leader sindacale aggiunge in una nota: "E’ vero che cala la disoccupazione, ma è altrettanto vero che mancano 700 mila lavoratori rispetto all’inizio della grande pandemia ed i nuovi posti di lavoro creati sono per lo più a termine, e quindi precari. E’ una boccata d’ossigeno, ma c’è ancora tanto da lavoro da fare per imprimere quella scossa necessaria al Paese che non può prescindere da una profonda riforma delle pensioni ed una marcata riforma fiscale che possano agevolare occupazione e ricambio generazionale nel mondo del lavoro". (Com)