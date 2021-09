Energia: Mazzoncini (A2a), servono leggi di semplificazione che velocizzino iter per bandi rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bandi per le rinnovabili vanno deserti perché gli impianti non riescono ad avere le autorizzazioni locali. Servono “leggi di semplificazione che diano certezza all'iter amministrativo e di tempi”. Lo ha detto l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale di Milano. “Se andate a vedere le richieste di allacciamento alla rete Terna che è uno degli step necessari – ha spiegato – c'è una domanda di allacciamenti enormi, solo che per partecipare ai bandi occorre avere l'impianto autorizzato, quindi occorrono le autorizzazioni degli enti locali”. “Le aziende come le nostre sono pronte a decuplicare l'installazione delle rinnovabili in Italia che è quello che serve ad avere il 55 per centro dell'energia da fonti rinnovabili nel 2030”, ha concluso sottolineando che è un problema che riguarda tutta Europa, non solo l'Italia. (Rem)