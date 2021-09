Roma: esplosione a Torre Angela, attivata assistenza alloggiativa per 12 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dodici persone evacuate, questa mattina a Torre Angela in seguito all'esplosione che ha interessato una palazzina in via Atteone, è stato necessario attivare le procedure per l'assistenza alloggiativa. Sul posto, dai primi momenti dell'emergenza, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI gruppo Torri. E' stata una agente del Gruppo, ad attivarsi immediatamente per prestare aiuto ad un cittadino, rimasto gravemente ferito a causa del rogo in atto, riuscendo a portarlo via dall'area invasa dalle fiamme e dal fumo. Affidato alle cure del 118, l'uomo, italiano di 67 anni, è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Sant'Eugenio. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, permettendo ai mezzi di soccorso di operare, fornendo inoltre ausilio, unitamente alla protezione civile, agli abitanti per l'assistenza alloggiativa, che si è resa necessaria per 12 persone. (Rer)