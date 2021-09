Turchia: Erdogan, performance economia a livelli pre-pandemici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Turchia ha migliorato la propria performance, raggiungendo e addirittura “superando il periodo pre-pandemico”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dal quotidiano turco “Hurriyet”. “Aumentando il reddito dei nostri lavoratori, abbiamo sviluppato pratiche che si prendono cura di ogni settore, dai commercianti agli industriali, e abbiamo protetto e salvaguardato ogni cittadino con i nostri programmi comprensivi di sostegno sociale”, ha detto Erdogan. In un accordo concluso il mese scorso, il governo di Ankara ha aumentato i salari di 700 mila dipendenti statali, ha aggiunto Erdogan, e disposto un aumento di più del 31 per cento dei salari più bassi dei funzionari pubblici. “Mentre la Turchia cresce, diviene più forte e più ricca, il benessere di ciascuno dei nostri cittadini crescerà”, ha detto Erdogan. “Fintanto che come nazione abbracciamo la nostra unità, solidarietà e fratellanza, nessuno potrà impedirci di raggiungere questo obiettivo”, ha sottolineato. “Con un aumento rapido della produzione industriale, dell’export, dell’occupazione e della crescita nell’ultimo periodo abbiamo perfino sorpassato il periodo pre-pandemico”, ha aggiunto. (Tua)