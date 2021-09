Roma 2021: Fd'I, bene Michetti su stadio, unico sindaco che saprà realizzarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Michetti è l'unico in grado di assicurare la realizzazione degli Stadi di Roma e Lazio, in virtù della sua competenza amministrativa e della sua grande attenzione al tema delle infrastrutture sportive. Roma riparte soltanto con investimenti in grandi opere. Per questo il centrodestra intende fare ogni sforzo per facilitare iniziative imprenditoriali con positive ricadute sul territorio. La stagione della decrescita felice termina a ottobre con una nuova fase di investimenti, lavoro e sviluppo". È quanto dichiarano in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo e il candidato al consiglio comunale, Fulvio Giuliano. (Com)